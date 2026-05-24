Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. A.E'nin (57) kullandığı 05 DZ 606 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Kızılcakışla köyü yol ayrımında O.T. (32) yönetimindeki 23 AEZ 916 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçta bulunan M.T. (3) ve A.Y.T. (32) yaralandı. Yaralılar, ambulanslara Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

