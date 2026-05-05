Sivas'ta kayalıklarda mahsur kalan 2 inek AFAD tarafından kurtarıldı

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 2 inek AFAD ekiplerince kurtarıldı. Cinci Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarını otlatmak için araziye çıkartan Adem Kuzu, sürüden ayrılan 2 ineğinin Karakaya mevkisindeki sarp arazide mahsur kaldığını ihbar etti. Bunun üzerine bölgeye, AFAD ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla kayalıklardan aşağıya inen ekipler, inekleri mahsur kaldıkları yerden kurtararak sahibine teslim etti.

