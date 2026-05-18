        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genç için Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 10:57 Güncelleme:
        İlçede dün otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

        Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma ve Kayseri'den emniyet dalgıç ekibiyle Sivas ve Kayseri'den ilçeye gelen AFAD ekipleri, suda ve ırmak kenarında arama yapıyor.

        Balık adamlar su debisinin yüksek olduğu ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise ırmak kenarında çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarında dron da kullanılıyor.

        Ufuk Yüce (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, dün D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada Yağmur Hira Yazıcı (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu'nun bulunması için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
