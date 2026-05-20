        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genç için Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 13:11 Güncelleme:
        İlçede önceki gün otomobilin devrilmesi sonucu Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

        Arama çalışmalarına, Sivas AFAD, Malatya Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi ve Suşehri Jandarma Komando Birliğinden 55 kişilik ekip katılıyor.

        Dalgıç ekipler su debisinin yüksek olduğu ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise ırmak kenarında çalışma yapıyor. Arama çalışmalarında dron da kullanılıyor.

        Irmak içerisine yapılan aramalarda zaman zaman iş makinesi de kullanılıyor.

        Ufuk Yüce (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, 17 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada Yağmur Hira Yazıcı (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
