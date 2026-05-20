        Sivas'ta Kelkit Nehri'nin yatağından taşmasıyla Akçağıl Köprüsü ve bazı seralar su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Sivas'ta Kelkit Nehri'nin taşmasıyla Akçağıl Köprüsü ve bazı seralar su altında kaldı

        Sivas'ta Kelkit Nehri'nin yatağından taşmasıyla Akçağıl Köprüsü ve bazı seralar su altında kaldı.


        Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinden geçen Kelkit Çayı'nda yoğun yağışların ardından debi önemli ölçüde arttı.

        Üzerinde çok sayıda hidroelektrik santralinin de yer aldığı Kelkit Çayı'nda su seviyesinin artmasının ardından Suşehri ilçesindeki yaya ve araç trafiğine kapalı olan 93 yıllık Akçağıl Köprüsü'nün büyük bölümü su altında kaldı.

        Koyulhisar ilçesinde de bazı seralar ve kum ocakları su altında kaldı.

        Sivas Valiliği ise Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde yaşayan vatandaşlara kıyı çökmeleri ve heyelan riskine karşı Kelkit Irmağı kenarına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

        Kılıçkaya Barajı'ndan Kelkit Irmağı'na kontrollü su tahliyesinin devam ettiğini hatırlatan valilik, vatandaşlardan can ve mal güvenliği açısından Kelkit Irmağı'ndan uzak durmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

