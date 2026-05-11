        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi

        Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan İlhan Cevahir'e (60) yaklaşık 10 gün önce kene tutundu.

        Cevahir, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Cevahir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cevahir'in cenazesinin, Ballıdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

