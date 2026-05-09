Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta kuraklığın etkisiyle gün yüzüne çıkan köy yağışlarla yeniden baraj suları altında kaldı

        Sivas'ta kuraklığın etkisiyle gün yüzüne çıkan köy yağışlarla yeniden baraj suları altında kaldı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı'nın suları altında kalan ve geçen yıl kuraklığın etkisiyle gün yüzüne çıkan köyün eski yerleşim alanı, yoğun yağışlarla yeniden baraj suları altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 10:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kuraklığın etkisiyle gün yüzüne çıkan köy yağışlarla yeniden baraj suları altında kaldı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı'nın suları altında kalan ve geçen yıl kuraklığın etkisiyle gün yüzüne çıkan köyün eski yerleşim alanı, yoğun yağışlarla yeniden baraj suları altında kaldı.


        Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan ve 2008 yılında su tutmaya başlayan barajda, son yıllarda yaşanan kuraklık, tarımsal sulama ve 4 Eylül Barajı'na yapılan su takviyesi nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşmüştü.

        Kış döneminde gerçekleşen yoğun yağışlar ve karların erimesiyle baraj havzasındaki doluluk oranı hızlı bir artış gösterdi. Suların çekildiği dönemde tamamen ortaya çıkan Pusat köyünün eski yerleşim alanı, yükselen su seviyesiyle birlikte yeniden tamamen sular altında kaldı.

        Eski köyün bulunduğu alanda sadece caminin minaresinin bir bölümü görülebiliyor.


        Pusat köyü sakinlerinden İbrahim Corut, "Bu yıl daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kar yağışı gerçekleşti. Boşalmış olan baraj, bu yılki yağışlarla tamamen doldu. Hatta aşağıda sizlerin de göreceği üzere sular altında kalan eski köydeki cami minaresinin alemi su yüzeyinde fark edilebiliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu

        Benzer Haberler

        Hafik'teki konglomera kayalar ve basamaklı şelale keşfedilmeyi bekliyor
        Hafik'teki konglomera kayalar ve basamaklı şelale keşfedilmeyi bekliyor
        Sivas'ta Devlet THM Korosu "Gönül Türküleri" konseri gerçekleştirdi
        Sivas'ta Devlet THM Korosu "Gönül Türküleri" konseri gerçekleştirdi
        Göçmen kuşların durağı kuruma noktasına gelmişti, şimdi ise dolup taştı Siv...
        Göçmen kuşların durağı kuruma noktasına gelmişti, şimdi ise dolup taştı Siv...
        U18 Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale çıkanlar belli oldu
        U18 Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale çıkanlar belli oldu
        Başkan Uzun: "Atıl yapıları tek tek şehre kazandırıyoruz"
        Başkan Uzun: "Atıl yapıları tek tek şehre kazandırıyoruz"
        Sivas BBP İl Başkanı adayı Hakan Sezerer oldu
        Sivas BBP İl Başkanı adayı Hakan Sezerer oldu