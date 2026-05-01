Sivas'ta kurban pazarı 12 Mayıs'ta açılacak

Sivas'ta kurban pazarının 12 Mayıs'ta açılacağı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurban pazarı Sivas-Kayseri kara yolunun Budaklı köyü yol ayrımında kurulacak. Padok ve çadır alanlarında satış yapmak isteyen besiciler 4-8 Mayıs tarihlerinde Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvuruda bulunacak. Kura çekimi ise 11 Mayıs Pazartesi günü saat 14.30'da Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Ergün Göze Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura sonucu belirlenen satış yerleri, 12 Mayıs Salı günü itibarıyla kullanıma açılacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.