Sivas'ta öğrenciler bitkin halde buldukları baykuşu iyileştirip doğaya saldı

Sivas'ta öğrenciler tarafından bitkin halde bulunan baykuş, iyileştirilip doğaya salındı.



Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde bitkin halde baykuş buldu.



Kuşa yiyecek veren ve bir süre okulda besleyen öğrenciler, baykuşu daha sonra doğal ortamına bıraktı.



Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Süleyman Öcalan, öğrencilerinin yağmurdan etkilenmiş ve bitkin düşmüş baykuş bulduğunu söyleyerek, "Daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdik. Görevli arkadaşımız baykuşu kontrol ettikten sonra herhangi bir yaralanmasının olmadığını, aç ve susuzluktan dolayı bitkin kaldığını söyledi. Baykuşu iyileşmesinin ardından doğaya saldık." dedi.



