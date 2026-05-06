        Sivas'ta öğrencilerden atık pil toplama kampanyasına destek

        Sivas'ta öğrencilerden atık pil toplama kampanyasına destek

        Sivas Burhan Haksever İlkokulu öğrencileri, atık pil toplama kampanyasına destek oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Sınıf öğretmeni Hakan Erarslan koordinesinde, çevre bilincini artırmak, doğayı korumak ve sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan kampanya öğrenciler tarafından başarıyla tamamlandı.

        Okul Müdürü Kenan Sarı, AA muhabirine, öğrencilere erken yaşlardan itibaren çevre duyarlılığını aşılamayı hedeflediklerini söyledi.


        Bu süreçte çocukların da doğaya zarar veren maddelerin ayrıştırılmasının önemini kavradığını vurgulayan Sarı, "Geri dönüşüm zincirinin aktif birer parçası olmanın gururunu yaşadı. Tıpkı daha önce hayata geçirdiğimiz atık yağ toplama ve sosyal sorumluluk projelerimizde olduğu gibi, bu kampanyada da okulumuzun birlik ve beraberlik ruhu ön plana çıktı." dedi.

        Sarı, kampanyaya destek veren öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

