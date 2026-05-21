Sivas'ta ortaokul öğrencilerince Resim ve Teknoloji Tasarım Sergisi açıldı

Sivas'ta Dört Eylül Ortaokulu öğrencileri tarafından Resim ve Teknoloji Tasarım Sergisi açıldı.





Şems-i Sivas-i İl Halk Kütüphanesi'nde açılan sergide, görsel sanatlar öğretmeni İrem Akyolcu ile teknoloji tasarım öğretmenleri Erol Kurt ve Tülay Dursun rehberliğinde öğrencilerin hazırladığı çalışmalar yer aldı.



Öğrencilerin yaptıkları 87 resim çalışması ve 53 teknoloji tasarım projesi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Okul Müdürü Vahdettin Kiriş, yaptığı açıklamada, sergide kara kalem, pastel boya, sulu boya ve özgün tasarımlardan oluşan resimlerin yer aldığını söyledi.





Teknoloji tasarım alanında hazırlanan projelerin ise geri dönüşüm çalışmaları, günlük yaşamı kolaylaştıran tasarımlar ve yaratıcı fikirlerden oluştuğunu anlatan Kiriş, "Bu tür etkinlikler öğrencilerin özgüven kazanmasına, üretkenliklerinin gelişmesine ve sanatsal yönlerinin ortaya çıkmasına önemli katkı sağlıyor." dedi.



