Sivas'ta park halindeki cipe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeki cipe çarpan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı. Muhammet Yavuz Polat (17) idaresindeki 58 AHN 992 plakalı motosiklet, Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde yol kenarında park halinde bulunan 58 HB 999 plakalı cipe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Muhammet Yavuz Polat ile beraberindeki Z.T. (16) yaralandı. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Polat, yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.