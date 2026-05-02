Sivas'ta park halindeki otomobil gölete düştü

Sivas'ta park halindeyken hareket eden otomobil gölete düştü. Sürücüsü öğrenilemeyen ve içinde kimse bulunmayan 58 ADZ 078 plakalı otomobil, park edildiği yerden hareket ederek Yıldız Göleti'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye, AFAD ekipleri sevk edildi. Suya giren ekiplerin halat ve vinç yardımıyla göletten çıkardığı otomobilde hasar oluştu.

