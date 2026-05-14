        Sivas Haberleri Sivas'ta polisten kaçan ehliyetsiz motosikletliye 307 bin lira ceza

        Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 307 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Selçuklu Mahallesi'nde seyir halinde denetim yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği plakasız motosikletin sürücüsü R.Y. (18) aracıyla kaçmaya başladı.

        Şüpheli, kovalamacanın ardından aynı bölgede polis ekiplerine yakalandı.

        Sürücüye, "ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak" ve "abartı egzozlu araç kullanmak" gibi suçlardan toplam 307 bin lira, motosiklet sahibine de "sürücü belgesiz araç kullandırmaktan" 40 bin lira idari para cezası kesildi.

        Motosiklet 120 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

