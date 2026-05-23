        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta Pusat-Özen Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı

        Sivas'ta Pusat-Özen Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat-Özen Barajı, son dönemde etkili olan yoğun kar yağışları ve ilkbahar yağmurlarıyla yüzde 100 doluluğa ulaştı.

        Giriş: 23.05.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan ve 2008 yılında su tutmaya başlayan barajda, geçen yıllarda yaşanan kuraklık, yoğun tarımsal sulama ve Sivas kent merkezinin içme suyunu karşılayan 4 Eylül Barajı’na yapılan takviyeler nedeniyle su seviyesi yüzde 21 civarına kadar düşmüştü.

        Kış döneminde gerçekleşen yoğun yağışlar ve karların erimesiyle baraj havzasındaki doluluk oranı hızla artarak yeniden tam kapasiteye ulaştı.

        Su seviyesinin ciddi oranda düşmesiyle geçen yıllarda tamamen gün yüzüne çıkan eski Pusat köyü yerleşim alanı ve Pusat Camisi, yağışların ardından yeniden sular altında kaldı.

        Sivas kent merkezinin su ihtiyacını güvenceye almak için 4 Eylül Barajı'na, Pusat-Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü ile Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen 52 kilometrelik iletim hattı projesiyle 2023 yılında su sevkiyatına başlanmıştı.

        Proje kapsamında hattın devreye alındığı ilk yıl olan 2023'te 4 Eylül Barajı'na 6 milyon 315 bin metreküp su aktarımı gerçekleştirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

