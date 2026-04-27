        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta Pusat-Özen Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle sulu tarım kısıtlaması kaldırıldı

        Sivas'ın Hafik ve Zara ilçelerinde, Pusat-Özen Barajı'ndaki doluluk oranının artmasıyla birlikte, daha önce kısıtlama getirilen sulu tarım faaliyetleri yeniden başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 17:36 Güncelleme:
        Hafik-Özen ve Hafik-Zara Sulama Birliği Başkanı Harun Avan, yazılı açıklamasında, Valiliğin aldığı karar gereğince 2026'da Pusat-Özen Barajı'ndaki kısıtlama kararının kaldırıldığını ifade etti.


        Bölgedeki üreticilerden ekim planlaması yapmadan sulama birliği ile koordineli hareket etmelerini isteyen Avan, barajdaki su seviyesinin takibine titizlikle devam edileceği belirtti.


        Geçen yıllarda yaşanan kuraklık ve Sivas merkezin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na Pusat-Özen Barajı'ndan su aktarılması, baraj seviyesinde ciddi düşüşe neden olmuş, bölgedeki şeker pancarı ve patates gibi su tüketimi yüksek ürünlerin ekimine kısıtlama getirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

