        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta şehitler anısına fidan dikildi

        Sivas'ta şehitler anısına fidan dikildi

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesince (SCÜ) düzenlenen etkinlikte, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu fidan ve yetişkin ağaçlar toprakla buluşturdu.

        Giriş: 28.04.2026 - 19:03 Güncelleme:
        SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite yerleşkesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.


        SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, etkinlikle fidan ve ağaçları toprakla buluşturmanın yanı sıra geleceğe umut ektiklerini belirtti.

        Daha yeşil bir kampüs, daha yaşanabilir bir çevre ve doğaya karşı sorumlulukları yerine getirmek adına önemli bir adım attıklarını vurgulayan Şengönül, "Diktiğimiz her bir fidanı şehitlerimizin aziz hatırasına ithaf ettik. Onların isimlerini yaşatmak, fedakarlıklarını unutmamak ve her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek bizim için büyük bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

        Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri de rahmetle andığını aktaran Şengönül, açıklamasında, "Onların anısına fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bu fidan ve ağaçlar hem birer hatıra hem de geleceğe bırakılan yaşam kaynakları olacaktır. Bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesinde Sivaslı iş insanı Mehmet Akif Bağce ve SCÜ Vakfının kıymetli destekleri büyük rol oynamıştır. Katkı sunan herkese teşekkür ediyor, bu birlik ve dayanışmanın artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.

        Katılımcılar, toprakla buluşturulan fidanlara can suyu vererek şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu künyeleri üzerine astı.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hayati Öztürk ve Prof. Dr. Salih Cem İnan, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu ve Özdemir Yalçın, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Doğan Özer, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehit aileleri, kurum müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

