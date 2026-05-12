Sivas'ta Sıcak Çermik Kaplıcası yaza hazırlanıyor

Sivas'ta Sıcak Çermik Kaplıcası'nda yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.



Uzun, şehrin huzur ve şifa kaynağı olan Sıcak Çermik'te yeni mesire alanları, bahçeli evler, nostaljik çadırlar, karavan park alanı, yol ve çevre düzenlemeleri, aydınlatma çalışmaları, kadın ve erkek açık termal havuzlar, bungalov evler ile tesislerde bakım ve yenileme çalışmaları yapıldığını ifade etti.



Yapılan büyük dönüşümle Sıcak Çermik’in eski özlenen günlerine kavuşacağını belirten Uzun, vatandaşları davet etti.

