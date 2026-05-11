Sivas'ta Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor

Sivas'ta Sosyal Güvenlik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ahmet Kale, açıklamasında, hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.



Okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaklarını anlatan Kale, kayıtlı istihdamın önemine vurgu yaptı.



Kale, sigorta ile işçinin, işin ve geleceğin güvende olduğunu belirterek, "Çalışanların sigortasız çalışma taleplerinin kabul edilmesi, işverenler açısından iyi niyetle yapılmış bir esneklik gibi görünse de ciddi yasal ve mali riskler barındırmaktadır." dedi.



Kayıt dışı istihdamın, toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde çok yönlü olumsuz etkilere neden olduğunu ifade eden Kale, "Kayıt dışı istihdam hem çalışanlar hem işverenler hem de devlet açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır." diye konuştu.



Kale, fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarının Sosyal Güvenlik Haftasını kutladı.







