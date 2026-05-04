        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta sular yükselince çiftlikte mahsur kalan çobanı AFAD kurtardı

        Sivas'ta sular yükselince çiftlikte mahsur kalan çobanı AFAD kurtardı

        Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılırmak Nehri'nin sularının yükselmesiyle hayvanlara bakmaya gittiği çiftlikte mahsur kalan çoban kurtarıldı.

        Giriş: 04.05.2026 - 18:59 Güncelleme:
        İsmi öğrenilemeyen bir çoban, ilçe yakınlarındaki çiftlikte hayvanlara bakmaya gitti. Bu sırada aşırı yağışlar nedeniyle Kızılırmak Nehri'nin suları yükselince çiftliğin bağlantı yolu olarak kullanılan köprü sular altında kaldı.

        Mahsur kalan çoban 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Bunun üzerine köye AFAD ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler bot yardımıyla çobanı bulunduğu yerden kurtardı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

