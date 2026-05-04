Sivas'ta sular yükselince çiftlikte mahsur kalan çobanı AFAD kurtardı

Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılırmak Nehri'nin sularının yükselmesiyle hayvanlara bakmaya gittiği çiftlikte mahsur kalan çoban kurtarıldı. İsmi öğrenilemeyen bir çoban, ilçe yakınlarındaki çiftlikte hayvanlara bakmaya gitti. Bu sırada aşırı yağışlar nedeniyle Kızılırmak Nehri'nin suları yükselince çiftliğin bağlantı yolu olarak kullanılan köprü sular altında kaldı. Mahsur kalan çoban 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine köye AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler bot yardımıyla çobanı bulunduğu yerden kurtardı.

