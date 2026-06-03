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        Sivas'ta THM korosu konser verecek

        Sivas'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve amatör seslerden oluşan Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları konser düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Sivas'ta THM korosu konser verecek

        Sivas'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve amatör seslerden oluşan Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları konser düzenleyecek.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 5 Haziran Cuma günü saat 20.00'de düzenlenecek konserde, şef Ömer Korçum yönetimindeki koro, Sivas ve Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilen türküleri seslendirecek.

        Koro şefi Ömer Korçum, yaptığı açıklamada, türkünün birlik beraberlik olduğunu belirterek, "Türkü sevgidir, türküseverlere daha kaliteli bir gece yaşatmak için uzun zamandır çalışıyoruz. Türkü dostlarını konserimize davet ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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