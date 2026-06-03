Sivas'ta THM korosu konser verecek

Sivas'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve amatör seslerden oluşan Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları konser düzenleyecek.



Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 5 Haziran Cuma günü saat 20.00'de düzenlenecek konserde, şef Ömer Korçum yönetimindeki koro, Sivas ve Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilen türküleri seslendirecek.



Koro şefi Ömer Korçum, yaptığı açıklamada, türkünün birlik beraberlik olduğunu belirterek, "Türkü sevgidir, türküseverlere daha kaliteli bir gece yaşatmak için uzun zamandır çalışıyoruz. Türkü dostlarını konserimize davet ediyoruz." dedi.

