Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 bin 714 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında ise adli işlem yapıldı.

