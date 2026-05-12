Sivas'ta Yabancı Dil Festivali düzenlendi

Sivas'ta Yabancı Dil Festivali gerçekleştirildi.



Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen festivalde, öğrenciler yabancı dilde hazırladıkları proje ve materyalleri sergiledi, yabancı dilde tiyatro oyunu sahneledi.



İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun, konuşmasında, dilin sadece kelimelerden oluşan bir iletişim aracı olmadığını söyledi.



Dilin aynı zamanda kültür olduğunu belirten Tutkun, "Farklı dilleri öğrenmek aslında farklı dünyaların kapısını aralamaktır. Bilim, teknoloji, ticaret ve eğitim alanlarında başarıya ulaşmanın yolu yabancı dil bilmekten geçmektedir. Yabancı dil bilen birey dünyayı daha iyi tanır, farklı kültürleri anlar ve kendini daha güçlü ifade eder." dedi.



Tutkun, programa katkı sağlayanlara teşekkür etti.

