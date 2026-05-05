Sivas'ta yazar ve öğrenci buluşması gerçekleştirildi

Sivas'ta yazar ve öğrenci buluşma programı düzenlendi.



Başöğretmen Atatürk Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenleri Nuran Navruz ve Asım Çetinkaya koordinesinde düzenlenen programda, öğrenciler araştırmacı yazar Hamdi Demirel ile biraya geldi.



Yazarın "Susam ve Ben" adlı eserini okuyan öğrenciler, kitaplarını imzalatma ve sohbet etme fırsatı buldu.





Sivas Şairler ve Yazarlar Derneği üyeleri, okudukları şiirlerle programa renk katarken, müzik öğretmeni Şermin Türker, öğrencilere müzik ziyafeti sundu.



Demirel, bir dönem öğretmenlik yaptığı okulda öğrencilerle buluşmaktan mutlu olduğunu söyledi.





Okul Müdürü Enver Yıldız ise bu tür buluşmaların öğrencilerin ufuklarını açtığını belirterek, "Öğrencilerimizi ekranların başından alıp kitapların ve sanatın dünyasına davet eden bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Kıymetli vakitlerini bizlere ayıran Hamdi Demirel hocama teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.



