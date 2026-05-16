        Sivas Haberleri Sivas'taki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı

        Sivas'taki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı

        Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik arttı.

        Giriş: 16.05.2026 - 14:04 Güncelleme:
        İlçe merkezinde bulunan canlı hayvan pazarına yurdun çeşitli bölgelerinden getirilen kurbanlıklar, alıcılarını bekliyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan, Şarkışla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt ve Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu da pazarda incelemelerde bulundu.

        Kurbanlık satışı yapan üreticilerden Nurettin Taş, "Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Tosunlarımızdan biri yaklaşık 1 ton civarında. Bunun için 400 bin lira istiyoruz. Daha hafif olan yaklaşık 800 kilogramlık hayvan için de 350 bin lira talep ediyoruz. Pazara getirilen kurbanlıkların hemen hemen yüzde 80'i satıldı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Anadolu'nun nazar boncuğu, son yılların en yüksek debisine ulaştı
