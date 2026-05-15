Sivas'taki Kızılçan Gölü'nde son yılların en yüksek su seviyesine ulaşıldı

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Canova köyünde yer alan ve halk arasında "nazar boncuğu" olarak anılan Kızılçan Gölü'nde son yılların en yüksek su seviyesine ulaşıldı.



Bölgede karların erimesi ve etkili olan sağanaklarla il merkezine 50 kilometre mesafedeki Kızılçan Gölü'nde su seviyesinde önemli artış yaşandı.



Bilimsel sınıflandırmaya göre, jips (alçıtaşı) karstı sahasında meydana gelen Kızılçan Gölü, morfolojik (şekil bilimi) olarak huni şekilli bir çökme dolin gölü özelliği taşıyor. Gölün, yer altı sularının jips tabakalarını eritmesi ve zeminin çökmesi sonucu oluştuğu belirtiliyor.



Ayrıca biriken suların etkisiyle çevredeki çukur alanlarda çok sayıda küçük çaplı geçici göletlerin oluştuğu gözlendi.



Yöredeki göller, kendilerine has renkleri ve yapıları nedeniyle "nazar boncuğu gölleri" olarak da biliniyor.

