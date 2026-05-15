Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'taki Kızılçan Gölü'nde son yılların en yüksek su seviyesine ulaşıldı

        Sivas'taki Kızılçan Gölü'nde son yılların en yüksek su seviyesine ulaşıldı

        Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Canova köyünde yer alan ve halk arasında "nazar boncuğu" olarak anılan Kızılçan Gölü'nde son yılların en yüksek su seviyesine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 12:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'taki Kızılçan Gölü'nde son yılların en yüksek su seviyesine ulaşıldı

        Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Canova köyünde yer alan ve halk arasında "nazar boncuğu" olarak anılan Kızılçan Gölü'nde son yılların en yüksek su seviyesine ulaşıldı.

        Bölgede karların erimesi ve etkili olan sağanaklarla il merkezine 50 kilometre mesafedeki Kızılçan Gölü'nde su seviyesinde önemli artış yaşandı.

        Bilimsel sınıflandırmaya göre, jips (alçıtaşı) karstı sahasında meydana gelen Kızılçan Gölü, morfolojik (şekil bilimi) olarak huni şekilli bir çökme dolin gölü özelliği taşıyor. Gölün, yer altı sularının jips tabakalarını eritmesi ve zeminin çökmesi sonucu oluştuğu belirtiliyor.

        Ayrıca biriken suların etkisiyle çevredeki çukur alanlarda çok sayıda küçük çaplı geçici göletlerin oluştuğu gözlendi.

        Yöredeki göller, kendilerine has renkleri ve yapıları nedeniyle "nazar boncuğu gölleri" olarak da biliniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi

        Benzer Haberler

        Günlük 5 gramdan fazla tuz tüketilmemeli Nefroloji Uzmanı Dr. Meryem Timuçi...
        Günlük 5 gramdan fazla tuz tüketilmemeli Nefroloji Uzmanı Dr. Meryem Timuçi...
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Sivas Belediyesinden engeli bireylere araç desteği
        Sivas Belediyesinden engeli bireylere araç desteği
        Obezite çağın en yaygın sağlık sorunları arasında
        Obezite çağın en yaygın sağlık sorunları arasında
        40 yıllık öğretmen dede ile torunu aynı sınıfta buluştu
        40 yıllık öğretmen dede ile torunu aynı sınıfta buluştu
        Okul saldırıları sonrası gençlerin sosyal aktivitelere ilgisi arttı Bilgisa...
        Okul saldırıları sonrası gençlerin sosyal aktivitelere ilgisi arttı Bilgisa...