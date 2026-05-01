        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'taki Tödürge Gölü kar suyu ve bahar yağışlarının ardından taştı

        Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan Tödürge Gölü, karların erimeye başlaması ve bahar yağışlarıyla taştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde yer alan ve 3,5 kilometrekarelik yüzölçümüyle şehrin en büyük gölü olan Tödürge Gölü'nde, su seviyesi eriyen kar suları ve bahar yağışlarının etkisiyle tam kapasiteye ulaştı.

        Önceki yıllarda kuraklığın etkisiyle çekilen göl, su seviyesinin yükselmesinin ardından canlı günlerine yeniden döndü.

        Ulusal önemi haiz sulak alan statüsündeki göl, çok sayıda kuş ve 8 farklı balık türüne ev sahipliği yapıyor.

        Endemik bitki türleri ve zengin su altı yaşamıyla dikkati çeken bölge, sahip olduğu geniş sazlık alanlarla Türkiye'nin önemli doğa noktalarından biri kabul ediliyor.

        Tödürge Gölü, yaz aylarında rüzgar sörfü, kano ve su bisikleti gibi aktivitelere imkan tanırken kışın buzla kaplanan yüzeyiyle ekstrem dalış sporcularını ağırlıyor.

        Karstik bir oluşuma sahip olan ve çevresindeki tepelerden beslenen göl, her mevsim değişen doğasıyla bölge ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Fas prensi değilim"
        Yanan evde kadın ve erkek cesedi bulunmuştu... Cinayet şüphesi!
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Sivas'ta kurban pazarı için takvim netleşti
        Sivas'ta kurban pazarı 12 Mayıs'ta açılacak
        Kamu işçileri halayda, onlar ekmeğinin derdinde
        Sivas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yeni sezon planlarını anlattı:
        Sivaslı sporcular Mas Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya...
