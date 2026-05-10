Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Suşehri'nde Anneler Günü kutlandı

        Suşehri'nde Anneler Günü kutlandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 22:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suşehri'nde Anneler Günü kutlandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Kılıçkaya Baraj Gölü Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, baharın müjdecisi olarak bilinen Hıdırellez coşkusunu ve Anneler Günü'nü bir arada kutladıklarını söyledi.

        Anneler Günü'nü tebrik eden Kayaoğlu, "Doğanın canlandığı bu özel mevsimde, annelerimizin gülen yüzüyle baharı daha da güzelleştirdik. Hayatımıza kattıkları sonsuz sevgi ve emekleri için tüm annelerimize yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.

        Yöresel ses sanatçıların söylediği türküler eşliğinde halayların çekildiği programda, yılın annesi seçilen şehit annesi Dursune Kuzpınar’a hediye verildi.

        Programa katılanlara yemek ikramında bulunuldu.

        Programa, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu'nun eşi Tuğba Kayaoğlu ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!

        Benzer Haberler

        U18 Erkekler Türkiye Basketbol şampiyonu belli oldu
        U18 Erkekler Türkiye Basketbol şampiyonu belli oldu
        18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda Anadolu Efes şampiyo...
        18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda Anadolu Efes şampiyo...
        Sadece kadınlara özel kafe açtı, anneler gününde doyasıya eğlendiler
        Sadece kadınlara özel kafe açtı, anneler gününde doyasıya eğlendiler
        Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Zara'da Anneler Günü kutlandı
        Zara'da Anneler Günü kutlandı
        Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı