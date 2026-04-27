        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Suşehri'nde çocuklar için kültür ve sanat festivali düzenlendi

        Suşehri'nde çocuklar için kültür ve sanat festivali düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde çocuklar için kültür ve sanat festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Suşehri'nde çocuklar için kültür ve sanat festivali düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde çocuklar için kültür ve sanat festivali gerçekleştirildi.

        Suşehri Belediyesi organizasyonunda Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen festivalde, öğrenciler geleneksel Hacivat ile Karagöz gösterisini izledi.


        Barış Manço temalı kukla tiyatrosu ile eğlenceli oyunlar ve dans gösterileri izleyen öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, yaptığı konuşmada, çocukların yüzlerindeki mutluluğun festivalin en güzel hatırası olduğunu söyledi.

        Çocukların aileleriyle güzel vakit geçirmelerini sağladıklarını belirten Kaayoğlu, "Çocuklarımızın neşesine ortak olan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren nice güzel organizasyonlarda buluşmak dileğiyle." dedi.

        Programa, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        "İranlılar düşünüldüğünden çok daha güçlüler"
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!

        Sivas'ta Pusat-Özen Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle sulu tarım kısı...
        Geleceğin öğretmenleri bu akademide yetişiyor Sivas'ta öğretmen adaylarının...
        STSO Başkanı Zeki Özdemir, meslek odaları başkanlarıyla bir araya geldi
        Uzmanı uyardı: "Teknolojinin masum olmayan yüzü çocukları olumsuz etkiliyor...
        Kene kabusu geri döndü, 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Sivas'ta KKKA tedavisi gören hasta hayatını kaybetti