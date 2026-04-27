Suşehri'nde çocuklar için kültür ve sanat festivali düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde çocuklar için kültür ve sanat festivali gerçekleştirildi.



Suşehri Belediyesi organizasyonunda Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen festivalde, öğrenciler geleneksel Hacivat ile Karagöz gösterisini izledi.





Barış Manço temalı kukla tiyatrosu ile eğlenceli oyunlar ve dans gösterileri izleyen öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, yaptığı konuşmada, çocukların yüzlerindeki mutluluğun festivalin en güzel hatırası olduğunu söyledi.



Çocukların aileleriyle güzel vakit geçirmelerini sağladıklarını belirten Kaayoğlu, "Çocuklarımızın neşesine ortak olan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren nice güzel organizasyonlarda buluşmak dileğiyle." dedi.



Programa, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı ve davetliler katıldı.

