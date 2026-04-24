Suşehri'nde "Milli Egemenlik Resim Sergisi" açıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Milli Egemenlik Resim Sergisi" açıldı.



Fen Lisesi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan kara kalem çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı ve okul müdürü Sinan Topçu tarafından yapıldı.



Sergide yer alan eserleri inceleyen Kayaoğlu, resimler hakkında öğrencilerden bilgi alarak, sanata verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti.



Sergide, ayrıca Kayaoğlu'na kara kelam çalışması olan bir resim hediye edildi.



