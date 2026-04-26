Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sivas Haberleri "Tabiat Parkı" ilan edilen Dipsiz Göl Şelalesi turizme kazandırılıyor

        Sivas'ın Doğanşar ilçesinde "Tabiat Parkı" ilan edilen Dipsiz Göl Şelalesi'nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 14:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kent merkezine 82, ilçe merkezine ise 16 kilometre uzaklıkta bulunan şelalenin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Tabiat Parkı" ilan edilmesinin ardından başlatılan altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlandı.


        Yaklaşık 200 metre mesafede bulunan Dipsiz Göl'le beslenen şelale, 50 metreden dökülen suyuyla doğal güzellik sunuyor. Şelaleye iniş için 100 metrelik metal bir merdiven kullanılıyor.

        Dipsiz Göl Şelalesi Tabiat Parkı, zengin orman ekosistemi, peyzaj değerleri ve jeolojik yapısıyla doğa turizmi açısından önemli bir potansiyel barındırıyor.

        Bölge, trekking, kuş gözlemi ve fotoğrafçılık gibi faaliyetler için uygun bir zemin sunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

