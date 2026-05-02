TBMM AK Parti Grup Başkanı Güler ve BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta açılışa katıldı

        TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan aile sağlığı merkezinin açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Hayırsever iş insanı Adem Ceylan tarafından Demircilerardı Mahallesi'ne yaptırılan Fatma Ceylan Aile Sağlık Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Güler, merkezin şehre hayırlı olmasını diledi.

        Ceylan ailesinin kente 16 derslikli bir okul kazandırmak için de söz verdiğini söyleyen Güler, "Bizim de öncülüğünü yaptığımız vakıflarımız var. Şu ana kadar birçok eser ihya ve inşa ettik. İnşallah doğduğumuz, büyüdüğümüz bu şehre borcumuzu ödemiş oluruz. İnşallah bu gibi eserler şehrimize kazandırılmaya devam eder." dedi.

        Destici ise pandemi ve savaşların gıda, enerji, sağlık ve savunma sanayisinde ülkelerin kendine yetmesi gerektiği gerçeğini gösterdiğini belirtti.

        Türkiye'nin özellikle savunma sanayi ve sağlık konusunda son dönemlerde yaptığı yatırımların herkesi gururlandırdığını vurgulayan Destici, "Buna öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, kıymetli bakanlarımıza ve emeği geçen tüm mühendislerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

        Türkiye'nin çok güçlü bir devlet olduğunu dile getiren Destici, "Bu kadar güçlü olmamıza rağmen maalesef Doğu Türkistan ve Kırım başta olmak üzere pek çok Türk coğrafyası esaret ve işgal altında." dedi.

        Destici, hayırsever iş insanı Adem Ceylan ve ailesine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan da vakıf medeniyetini yaşatan hayırsever Adem Ceylan ve ailesini kutladığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

        Açılışa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

