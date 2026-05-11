Türkiye Diyanet Vakfı Ulaş'ta vekaletle kurban bağış standı açtı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından vekaletle kurban bağış standı açıldı.





Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü "2026 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu" kapsamında Devlet Bahçeli Caddesi'nde açılan stantta vatandaşların kurban bağışları kabul ediliyor.



Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, vekaletle kurban organizasyonunun önemli bir hizmet olduğunu söyledi.





Ulaşlı hayırseverlerin bağışladığı kurban hissesinin dünyanın en ücra köşesindeki bir mazlumun sofrasına bereket, diline ise dua olarak ulaştığını belirten İçli, "Kurban ibadeti paylaşma, kardeşlik ve yardımlaşmadır. Yapılan bağışlar hem yurt içinde hem de dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu yıl TDV Ulaş Şubemize vekalet yoluyla bağışlanan kurbanlar görevlimiz tarafından Mozambik'te kestirilecektir." dedi.





İçli, kurban bağışı yapmak ve bilgi almak isteyen vatandaşları standa davet etti.



