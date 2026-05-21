Ulaş Gölü Mesire Alanı'nda bahar çalışmalarına başlandı

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü çevresinde düzenleme çalışmalarına başlandı.



Ulaş Belediyesi ekipleri, vatandaşların Ulaş Gölü çevresinde rahat bir ortamda piknik yapmaları için mesire alanında ot biçme ile alandaki çocuk parkının bakım ve onarımını yaptı.



Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nde su seviyesinin yüzde 100'e ulaşmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Göl çevresini piknikçiler için hazırladıklarını belirten İlbey, "Doğasever ve piknikçilerin uğrak yeri gölümüzün eski güzelliğine kavuşması için geniş kapsamlı bakım çalışmaları başlattık." dedi.



Doğaseverleri ilçelerine davet eden İlbey, "Vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çevre düzenlemeleri sadece göldeki bahar çalışmalarıyla sınırlı kalmayacak. Belediye ekiplerimiz, belirlenen çalışma programı dahilinde tüm mahallelerde titiz bir çalışma yürütecek. Özellikle çocuk oyun parkları ve yürüyüş yollarındaki bakım çalışmalarına öncelik verilerek, sosyal alanların güvenli ve temiz tutulması hedeflenecek." diye konuştu.

