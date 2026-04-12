Ulaş Gölü'nde su seviyesi yükseldi

Sivas'ta, 2016'da "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve yaz aylarında su seviyesinin düşmesi sonucu kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ulaş Gölü, eriyen kar sularıyla büyük ölçüde doldu. İlçe merkezinde bulunan ve sakarmeke, yeşilbaş ördek, angut gibi çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruma noktasına gelmiş ve balık ölümleri yaşanmıştı. Ulaş'ın sembolü haline gelen göl, yağışların ardından yeniden dolarak göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

