        Ulaş Gölü'nde su seviyesi yükseldi

        Sivas'ta, 2016'da "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve yaz aylarında su seviyesinin düşmesi sonucu kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ulaş Gölü, eriyen kar sularıyla büyük ölçüde doldu.

        Giriş: 12.04.2026 - 09:49 Güncelleme:
        İlçe merkezinde bulunan ve sakarmeke, yeşilbaş ördek, angut gibi çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruma noktasına gelmiş ve balık ölümleri yaşanmıştı.

        Ulaş'ın sembolü haline gelen göl, yağışların ardından yeniden dolarak göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD ve İran anlaşamadı!
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 yeni gözaltı!
        Macaristan'da kritik seçim
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu acıya yürek dayanmaz
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Sivasspor, yarın İstanbulspor'u konuk edecek
        Sivasspor'da İstanbulspor mesaisi
        Özbelsan Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta bir apartmanın teras katında çıkan yangın hasara neden oldu
        Sivas'ta "Mescid-i Aksa'ya özgürlük" eylemi düzenlendi
        Uzmanı uyardı: "Parkinson hastalığında erken teşhis önemli"
