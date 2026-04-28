Ulaş'ta 3. Çocuk Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 3. Çocuk Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi.



Ulaş Belediyesi tarafından Ulaş Gölü Mesire Alanı'ndaki düğün salonunda düzenlenen festivalde, Hacivat-Karagöz ve kukla gösterimi, su köpüğü balon gösterisi ile geleneksel Türk tiyatrosu oyunları sergilendi.



Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlendiğini söyledi.



Festivale katılan öğretmen, veli ve çocuklara teşekkür eden İlbey, "Festivalde çocuklarımız eğlenme fırsatı buldu. Günün yorgunluğunu oyunlar oynayarak attılar. Çocuklarımız mutlu ve heyecanlı bir gün yaşadı." dedi.



Başkan İlbey, programa katılan Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar ile birlikte çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

