Ulaş'ta "Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Bayrak Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Ulaş Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Hasan Oğuz Koçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ile kaymakamlık önünden Devlet Bahçeli Caddesi'ne kadar yürüdü.
İlçe sakinleri ve esnaf da alkışlarla destekte bulundu.
