        Sivas Haberleri Ulaş'ta öğrencilere küresel ısınma ve iklim değişikliği eğitimi verildi

        Ulaş'ta öğrencilere küresel ısınma ve iklim değişikliği eğitimi verildi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrencilere, "küresel ısınma, karbon ayak izi ve iklim değişikliği" konulu eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 12:10 Güncelleme:
        TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Baharözü Ortaokulu'nda düzenlenen programda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülker Aslı Güler, insan faaliyetlerinin atmosferdeki sera gazlarını artırarak dünyayı ısıtması ve sonuçları hakkında bilgi verdi.

        Güler, bireysel ve endüstriyel faaliyetlerin neden olduğu karbondioksit salınımının sayısal karşılığı ve enerji tasarrufu, optik yönetimi ve geri dönüşüm gibi bireysel önlemler konusunda slayt eşliğinde bilgilendirmede bulundu.

        Ulaş Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar da eğitime katkılarından dolayı Ülker Aslı Güler'e teşekkür ederek, "Gelecek nesillerimizin çevre bilinciyle yetişmesi ve bilimle iç içe olması en büyük önceliğimizdir. Kıymetli paylaşımları için hocamıza, Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Erşan'a, programın hazırlanmasında emek veren Okul Müdürü Köksal Coşgun'a, öğretmenlere ve katılım sağlayan velilere teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

