Ulaş'ta öğrencilere "siber farkındalık ve bilgilendirme" eğitimi verildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrencilere "siber farkındalık ve bilgilendirme" eğitimi verildi.





İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Baharözü Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere siber güvenlik ve sosyal medya kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.



Dijital ortamda güvenli davranışlar ve bilinçli internet kullanımı hakkında bilgi verilen eğitimde, dijital bağımlılık ve dijital oyunların olası riskleri anlatıldı.



Baharözü Ortaokulu Müdürü Köksal Coşgun, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti.



Coşgun, eğitimin öğrencilerin dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli bireyler olmalarına katkı sağladığını ifade etti.

