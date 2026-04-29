Yandex CEO'su Popovskiy'den Türkiye'ye "adil rekabet" teşekkürü:

        SERHAT ZAFER / HALİFE YALÇINKAYA - Yandex Arama Uluslararası CEO'su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, yapay zeka alanında piyasada yer alan firmalara karşı adil rekabeti sağlaması ve bunları desteklemesi konusundaki girişimlerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

        Giriş: 29.04.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Yandex Türkiye ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği, Anadolu Üniversiteler Birliğinin desteğiyle düzenlenen "Anadolu Hackathon" programı için Sivas'a gelen Popovskiy, AA muhabirine, yapay zekanın çok önemli olduğunu ve birçok alanı dönüştürdüğünü söyledi.

        Tüm ülkelerin yapay zeka konusunda tecrübeye sahip olması ve altyapılarını geliştirmesi gerektiğine dikkati çeken Popovskiy, "Bizim stratejimiz sadece lokal bir şirket olmak değil, diğer firmaları ve bölgeleri de stratejimize ortak etmektir. Yapay zeka konusundaki misyonumuzu Türkiye'de uygulayabilmek için Anadolu Hackathon gibi yarışmalar bize önemli ölçüde katkı sağlıyor ve fırsat sunuyor." dedi.

        - "Türkiye'de birçok genç yeteneğin olduğunu biliyoruz"

        Türkiye'nin gelişmeye yönelik bir ülke olduğunu vurgulayan Popovskiy, şunları söyledi:

        "Türkiye'de birçok genç yeteneğin olduğunu biliyoruz ve Anadolu Hackathon gibi organizasyonlar bunu bize göstermiş oldu. Şirket olarak genç yeteneklerin uygulamalarını, projelerini hayata geçirebilmeleri ve Türkiye ile olan ortaklığımıza katkı sunabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim buradaki ana hedefimiz, Türk öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri ve Türkiye'nin kendi yapay zeka stratejisi üzerine odaklanarak bu alanda politika geliştirmesidir. Bugünler yapay zeka açısından oldukça önemli. Tüm sektörde yer alan şirketler için adil rekabet şartları oluşturulması bizim için de oldukça önemli. Bu noktada küresel firmaların kaynak avantajına sahip olduğunu biliyoruz. Bu yüzden ülke ve ulus tabanlı yapay zeka teknolojilerinin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda özellikle Türkiye'ye, piyasada yer alan firmalara karşı adil rekabeti sağlaması ve bunları desteklemesi konusundaki girişimlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz."

        Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabit Horoz da özel sektörle işbirliğini önemsediklerini ve Yandex Türkiye ile gerçekleştirdikleri "Anadolu Hackathon" yarışmasının üniversitenin vizyonuyla örtüştüğünü söyledi.

        Horoz, özel sektörle istişare ederek üniversitelerinde yüksek teknoloji araştırma ve geliştirme merkezleri kurduklarını ve bu merkezlerde şirketlerle birlikte projeler yürüttüklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Benzer Haberler

        Besi çiftliğinin gözdesi 1 ton 180 kilo ağırlığındaki 'Poyraz', 435 bin TL'...
        Besi çiftliğinin gözdesi 1 ton 180 kilo ağırlığındaki 'Poyraz', 435 bin TL'...
        Yaz aylarının korkulu rüyası kenelere karşı hem havadan ve hem karadan müca...
        Yaz aylarının korkulu rüyası kenelere karşı hem havadan ve hem karadan müca...
        Sivas'ta bitkin halde bulunan ağaçkakan, tedavi edilip doğaya salındı
        Sivas'ta bitkin halde bulunan ağaçkakan, tedavi edilip doğaya salındı
        Sivas'ta şehitler anısına fidan dikildi
        Sivas'ta şehitler anısına fidan dikildi
        Sivas'ta şehitlerin adı fidanlarda yaşatılacak
        Sivas'ta şehitlerin adı fidanlarda yaşatılacak
        Bu yara bandı hem hızlı iyileştiriyor hem de geri dönüşüm kullanılarak yapı...
        Bu yara bandı hem hızlı iyileştiriyor hem de geri dönüşüm kullanılarak yapı...