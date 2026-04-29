Yandex CEO'su Popovskiy'den Türkiye'ye "adil rekabet" teşekkürü:

SERHAT ZAFER / HALİFE YALÇINKAYA - Yandex Arama Uluslararası CEO'su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, yapay zeka alanında piyasada yer alan firmalara karşı adil rekabeti sağlaması ve bunları desteklemesi konusundaki girişimlerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.



Yandex Türkiye ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği, Anadolu Üniversiteler Birliğinin desteğiyle düzenlenen "Anadolu Hackathon" programı için Sivas'a gelen Popovskiy, AA muhabirine, yapay zekanın çok önemli olduğunu ve birçok alanı dönüştürdüğünü söyledi.



Tüm ülkelerin yapay zeka konusunda tecrübeye sahip olması ve altyapılarını geliştirmesi gerektiğine dikkati çeken Popovskiy, "Bizim stratejimiz sadece lokal bir şirket olmak değil, diğer firmaları ve bölgeleri de stratejimize ortak etmektir. Yapay zeka konusundaki misyonumuzu Türkiye'de uygulayabilmek için Anadolu Hackathon gibi yarışmalar bize önemli ölçüde katkı sağlıyor ve fırsat sunuyor." dedi.



- "Türkiye'de birçok genç yeteneğin olduğunu biliyoruz"



Türkiye'nin gelişmeye yönelik bir ülke olduğunu vurgulayan Popovskiy, şunları söyledi:



"Türkiye'de birçok genç yeteneğin olduğunu biliyoruz ve Anadolu Hackathon gibi organizasyonlar bunu bize göstermiş oldu. Şirket olarak genç yeteneklerin uygulamalarını, projelerini hayata geçirebilmeleri ve Türkiye ile olan ortaklığımıza katkı sunabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim buradaki ana hedefimiz, Türk öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri ve Türkiye'nin kendi yapay zeka stratejisi üzerine odaklanarak bu alanda politika geliştirmesidir. Bugünler yapay zeka açısından oldukça önemli. Tüm sektörde yer alan şirketler için adil rekabet şartları oluşturulması bizim için de oldukça önemli. Bu noktada küresel firmaların kaynak avantajına sahip olduğunu biliyoruz. Bu yüzden ülke ve ulus tabanlı yapay zeka teknolojilerinin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda özellikle Türkiye'ye, piyasada yer alan firmalara karşı adil rekabeti sağlaması ve bunları desteklemesi konusundaki girişimlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz."



Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabit Horoz da özel sektörle işbirliğini önemsediklerini ve Yandex Türkiye ile gerçekleştirdikleri "Anadolu Hackathon" yarışmasının üniversitenin vizyonuyla örtüştüğünü söyledi.



Horoz, özel sektörle istişare ederek üniversitelerinde yüksek teknoloji araştırma ve geliştirme merkezleri kurduklarını ve bu merkezlerde şirketlerle birlikte projeler yürüttüklerini sözlerine ekledi.

