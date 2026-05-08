Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Yüzde 99'u kuruyan 4 Eylül Barajı'nda doluluk yüzde 52'ye ulaştı

        Yüzde 99'u kuruyan 4 Eylül Barajı'nda doluluk yüzde 52'ye ulaştı

        SERHAT ZAFER - Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve 2 yıl önce nisan ayında kuruma noktasına gelen 4 Eylül Barajı'nda, kış ve bahar aylarındaki yoğun yağışlarla doluluk yüzde 52'ye yükseldi. 

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 11:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzde 99'u kuruyan 4 Eylül Barajı'nda doluluk yüzde 52'ye ulaştı

        SERHAT ZAFER - Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve 2 yıl önce nisan ayında kuruma noktasına gelen 4 Eylül Barajı'nda, kış ve bahar aylarındaki yoğun yağışlarla doluluk yüzde 52'ye yükseldi. 

        Yağışlı geçen kış mevsimi, eriyen kar suları ve bahar yağışları, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na adeta can suyu oldu.

        Önceki yıllarda kritik seviyeleri gören 4 Eylül Barajı'nda, 7 Mayıs 2025'te yüzde 9,61 olarak ölçülen su seviyesi, bu yılın aynı döneminde yüzde 52 olarak kaydedildi. 

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, AA muhabirine, bu sene şehrin çok bereketli, yağışın bol olduğu bir kış dönemi geçirdiğini söyledi. 

        Baraj gölünde 2022 yılında ciddi kuraklık yaşandığını anımsatan Uzun, bu süreçte bazı dönemlerde su kesintilerinin olduğunu hatırlattı. 

        - "Barajın neredeyse yüzde 99'u boştu" 

        Uzun, kuraklığın devam etmesi sonucu 1 Nisan 2024'te barajdaki aktif doluluk oranının yüzde 1,31'e kadar düştüğüne dikkati çekerek, "Yani barajın neredeyse yüzde 99'u boştu. Hem bu sene yağışın bol olması hem kayıp-kaçakla yapmış olduğumuz mücadeleler baraj seviyemizin hızla yükselmesini sağladı." dedi.

        Barajdaki doluluğun artmasının sevindirici olduğunu aktaran Uzun, "Belki hemşehrilerimiz 'bu kadar kar yağdı baraj neden dolmadı' diyecekler. Kar yağışlarının ve yağmurların çok büyük etkisinin olduğunu ifade etmek istiyorum. Kuruyan barajın yani 4 Eylül Barajı'nın kendisini toparlaması kolay olmadı." diye konuştu.

        - "Haziranda yüzde 60 seviyesini öngörüyoruz"

        Barajdaki debiyi günlük takip ettiğini dile getiren Uzun, şunları kaydetti:

        "Barajda doluluk oranı yüzde 20 seviyesine geldi ve yavaşlama gerçekleşti. Daha sonra bir gerçekle karşılaştık, barajımız kuruyunca toprakta ciddi çatlaklar oluştu. Toprak yani barajın zemini suya doyduktan sonra su seviyesi hızla yükselmeye başladı. Şu an yüzde 52 seviyesinde, yağışlar devam ederse haziranda yüzde 60 seviyesini öngörüyoruz. Pusat-Özen Barajı yüzde 95 seviyesini geçmiş durumda. Bu sene gerçekten çok bereketli bir yıl oldu. Bu bereket sadece Sivas için olmadı, Kızılırmak'tan beslenen Yamula Barajı, Hirfanlı Barajı, Kırşehir, Kırıkkale ve Ankara'daki barajlarda su seviyesinin arttığını görüyoruz. Bu bereket Sivas'a yağdı ama Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara ve Samsun'a kadar aslında birçok şehirdeki barajlar da bu nimetten ve bereketten faydalandı."

        - "Barajda kaçak ve delik yok"

        Uzun, 4 Eylül Barajı'nda delik ya da su kaybı olduğuyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Eğer barajda delik olmuş olsaydı su seviyesi yüzde 52'ye gelmezdi. Şu an barajda son 10 yılın en yüksek seviyesini görüyoruz. Barajda kaçak yok, barajda delik yok. Sadece suyun doğru yönetimiyle ilgili doğru hamleler yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

        Suyun doğru yönetimi konusunda kayıp ve kaçakla mücadeleye büyük önem verdiklerini dile getiren Uzun, vatandaşları da tasarruf yapmaya davet ederek, "Bu sene Rabbim büyük bir bereket verdi, önümüzdeki senelerde kuraklık olabilir. Suyu tüm hemşehrilerimizle doğru yönetmemiz çok değerli ve kıymetli." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı

        Benzer Haberler

        Sivaslı milli bilek güreşçiler Ebrar ve Şule'nin hedefi dünya şampiyonluğu
        Sivaslı milli bilek güreşçiler Ebrar ve Şule'nin hedefi dünya şampiyonluğu
        Suşehri'nde Hemşireler Haftası dolayısıyla program düzenlendi
        Suşehri'nde Hemşireler Haftası dolayısıyla program düzenlendi
        Ulaş'ta Karayolu Trafik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
        Ulaş'ta Karayolu Trafik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
        Sivas'ta çatısı çöken ahırda 12 küçükbaş hayvan telef oldu
        Sivas'ta çatısı çöken ahırda 12 küçükbaş hayvan telef oldu
        Suşehri'nde yöresel ürün satan köylüler için plastik tezgah dağıtıldı
        Suşehri'nde yöresel ürün satan köylüler için plastik tezgah dağıtıldı
        Suşehri'nde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Suşehri'nde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı