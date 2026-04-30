        Zara Devlet Hastanesi test ve tahlil hizmetine başladı

        Zara Devlet Hastanesi test ve tahlil hizmetine başladı

        Sivas'ın Zara ilçesindeki devlet hastanesinde gebelik tarama ve kanser tarama testleri yapılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Zara Devlet Hastanesi Başhekimi Tuğba Topbaş, yaptığı açıklamada, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde test ve tahlillerin uygulamasına geçildiğini söyledi.

        Hastanedeki yeni hizmetler hakkında bilgi veren Topbaş, "Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğimizde hastalarımıza gebelikte tarama testleri, kan uyuşmazlığı testi, kanserde tanıya yardımcı testler, pcos için kan tetkikleri artık yapılabilecektir. Kadın hastalıkları ve doğum doktorumuz Op. Dr. İrem Müge Öztürk başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eder, halkımıza sağlıklı günler dileriz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

        Benzer Haberler

        Sivas Devlet Tiyatrosu "Donör" adlı oyunu sahneleyecek
        Sivas Devlet Tiyatrosu "Donör" adlı oyunu sahneleyecek
        Sivas'ta Kızılırmak'ın ilk suyunu tutan İmranlı Barajı yüzde 100 doluluğa u...
        Sivas'ta Kızılırmak'ın ilk suyunu tutan İmranlı Barajı yüzde 100 doluluğa u...
        Ters laleyi koparmanın cezası 700 bin TL
        Ters laleyi koparmanın cezası 700 bin TL
        Ulaş'ta çiftçilere kırsal kalkınma ve destekleri anlatıldı
        Ulaş'ta çiftçilere kırsal kalkınma ve destekleri anlatıldı
        Sivasspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları başladı
        Sivas Belediyesi'nden kaldırım işgallerine karşı sıkı denetim
        Sivas Belediyesi'nden kaldırım işgallerine karşı sıkı denetim