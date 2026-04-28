Zara Kaymakamlığından sporculara malzeme desteği

Zara Kaymakamlığı ilçedeki sporculara malzeme desteğinde bulundu.



Kaymakam Mehmet Ali Atak, yerel, bölgesel ve ulusal müsabakalarda derece elde eden sporcuları ziyaret ederek tebrik etti.



Badminton kadın ve erkek takımına raket, spor ayakkabısı, badminton topu hediye eden Atak, hocalardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Sporcuların her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Atak, "Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde çeşitli branşlarda sporcu kursiyerlerimiz eğitim almakta. İl düzeyinde müsabakalarla bölgesel ve ulusal müsabakalara katılan sporcularımız elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırmaktalar. Gençlerimiz spor branşlarıyla yeteneklerini keşfederlerken kötü alışkanlıklardan da uzak durmaktalar. Her biri branşlarında lisanslı sporcu olan gençlerimize başarılar diliyorum." dedi.

