        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Zara'da 3. Çocuklar Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi

        Sivas'ın Zara ilçesinde, 3. Çocuklar Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 16:15
        Zara Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalde Hacivat Karagöz ve kukla gösterimi, su köpüğü balon gösterisi ile geleneksel Türk tiyatrosu etkinlikleri yapıldı.


        Çeşitli hediyelerin dağıtıldığı programa, Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Belediye Başkan Vekili Cem Sedat Bayrakçı, AA muhabirine, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz festivalimizle çocuklarımıza geleneksel Türk tiyatrosunu tanıtarak eğlenmelerini, aileleriyle güzel bir vakit geçirmelerini sağladık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!

        Benzer Haberler

        Anne adayları artık doğal doğumu tehcih ediyor
        Anne adayları artık doğal doğumu tehcih ediyor
        Sivas'ta yağışların ardından biriken sular Kızılırmak'a tahliye ediliyor
        Sivas'ta yağışların ardından biriken sular Kızılırmak'a tahliye ediliyor
        Sivasspor, Iğdır FK maçı hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Iğdır FK maçı hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, yarın sahasında Iğdır FK ile karşılaşacak
        Sivasspor, yarın sahasında Iğdır FK ile karşılaşacak
        Sivas'ta dağ keçileri muhtarın cep telefonu kamerasına yakalandı
        Sivas'ta dağ keçileri muhtarın cep telefonu kamerasına yakalandı
        Sivas'taki eğik minareli Ulu Cami'ye tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Sivas'taki eğik minareli Ulu Cami'ye tarihinin en kapsamlı restorasyonu