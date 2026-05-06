Zara'da KKKA bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Sivas'ın Zara ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Zara Toplum Sağlığı Merkezi tarafından belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta, kurum yetkilileri tarafından KKKA hakkında temel bilgiler ve korunma yöntemleriyle ilgili bilgilendirme yapıldı.
Muhtarların ve vatandaşların katıldığı toplantıda, kene tutunmalarına karşı yapılması gereken ilk ve orta dereceli önlemler, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların keneye karşı alması gereken önlemler anlatıldı.
