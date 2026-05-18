8 yaşındaki motokrosçu Ömer, Avrupa parkurlarında Türkiye'yi temsil edecek

MESUT KARADUMAN - Babasından etkilenerek 4 yaşında motosikletle tanışan 8 yaşındaki motokros sporcusu Ömer Kudu, elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.





Motosikletle 4 yaşında babası Mehmet Kudu sayesinde tanışan Ömer Kudu, yaklaşık 4 yıldır motokros sporuyla ilgileniyor. Katıldığı yarışlarda Türkiye ve Bulgaristan şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa üçüncülüğü elde eden minik sporcu, başarılarıyla motokros camiasında adından söz ettiriyor.





Çok sayıda madalya ve kupası bulunan Ömer Kudu, bu yıl Bulgaristan, Romanya ve Bosna Hersek'te düzenlenecek motokros organizasyonlarında Türkiye'yi temsil edecek.









- "Babama teşekkür ederim"



Türkiye Motokros Şampiyonası için geldiği Tekirdağ'da AA muhabirine açıklamada bulunan Ömer Kudu, motosiklet sporuna olan ilgisinin babası sayesinde başladığını söyledi.



İlk zamanlarda motosiklet kullanmanın kendisi için zor olduğunu ifade eden Ömer Kudu, zamanla alıştığını belirtti.



Motokrosta önemli dereceler elde ettiğini anlatan Kudu, "Motokrosa babamla başladım. İlk başladığımda biraz zor oldu ama sonradan kolaylaşmaya başladı. Bulgaristan birinciliğim, Türkiye şampiyonluğum ve Avrupa üçüncülüğüm var. Derece alınca çok mutlu oldum. Babamla beraber başardık. Babama teşekkür ediyorum." dedi.



Çamurlu ve zorlu parkurlarda yarışmanın zaman zaman kendisini zorladığını dile getiren Ömer Kudu, buna rağmen motosiklet kullanmayı çok sevdiğini kaydetti.









- "Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek"



Bu yıl Avrupa'da düzenlenecek yarışlarda başarılı sonuçlar almak istediğini belirten genç sporcu, "Avrupa'da 3 tane önemli yarışa katılacağım. Ülkemi temsil edeceğim. Güzel sonuçlarla dönmek istiyorum." diye konuştu.



Baba Mehmet Kudu da oğlunun motosiklet sporuna güvenli bir ortamda alışması için motokrosla başladıklarını ifade etti.



Motokrosun motosiklet sporlarının temel branşlarından biri olduğunu belirten Kudu, "Çocuk sporcular burada önemli bir tecrübe kazanıyor. Ben de daha önce pistte motora bindim. Ömer'i yolda motora binmeden önce tecrübe kazanması için motokrosa başlattık. Motokros bu sporun ana sınıfı gibi oluyor. Çocuklar burada başlıyor, daha sonra pist motoruna geçerek Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu gibi önemli sporcuların yolundan ilerleyebiliyorlar." ifadelerini kullandı.









- "Başarılarıyla gurur duyuyoruz"



Ömer'in geçen yıl hem Türkiye hem de Bulgaristan şampiyonluğu elde ettiğini aktaran Mehmet Kudu, Avrupa şampiyonasında da üçüncülük derecesi alarak önemli bir başarıya imza attığını söyledi.



Yeni sezonda yoğun bir yarış programlarının bulunduğunu dile getiren Kudu, "Önümüzdeki haftalarda Bulgaristan, Saraybosna ve Romanya'da düzenlenecek Avrupa ve Bulgaristan şampiyonası yarışlarına katılacağız. Ömer bizi mutlu ediyor, biz de onun başarılarıyla gurur duyuyoruz. Uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını çok kez göndere çektirdik. Çok sayıda kupamız var. Ömer, motokros camiasında tanınıyor. Artık Avrupa'daki yarışlarda da Ömer'i tanıyorlar. Yarışlara gittiğimizde karşılıyorlar, destek oluyorlar. Güzel bir ilerleme kaydediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







