Balıkesir'de devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlerden Elif Kel'in cenazesi Tekirdağ'da defnedildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Elif Kel'in cenazesi memleketi Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaşamını yitiren Kel'in cenazesi, yakınları tarafından Çerkezköy ilçesine getirildi. Kebir Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kel'in naaşı Veliköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dün, Muğla'ya gitmek için Tekirdağ'dan yola çıkan Pamukkale firmasına ait K.U. idaresindeki 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrilmiş, otobüsteki yolcular Nazire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert olay yerinde yaşamını yitirmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

