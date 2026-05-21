Bilim Ligi'nin şampiyonu bilinçli ekran kullanımıyla başarıya ulaştı

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ’da yaşayan 11 yaşındaki Kerem Alp Alsan, dijital teknolojiyi bilinçli ve üretken şekilde kullanarak elde ettiği başarıyla örnek oluyor.



Tekirdağ Bilim Sanat Merkezi ile Nihat Sami Banarlı Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kerem Alp Alsan, 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenen Türkiye Bilim Ligi Yarışması'nda tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.



Fen bilimleri ve hayat bilgisi alanlarında öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yarışmada birincilik elde eden Alsan, başarısıyla dünya finallerine katılma hakkı kazanırken, İstanbul'da gerçekleştirilecek Genius All Star Yaz Kampı'na da davet edildi.



Başarısının temelinde düzenli çalışma, merak duygusu ve bilinçli teknoloji kullanımının bulunduğunu belirten Alsan, teknolojik cihazları daha çok araştırma ve öğrenme amacıyla kullandığını söyledi.



Sosyal medyanın dikkat dağıtıcı etkisine dikkati çeken Alsan, "Telefon ve tablet kullanıyorum ama bunu sınırlı tutuyorum. Fazla ekran süresi dikkatimi dağıtıyor. Teknolojik cihazları genelde merak ettiğim konuları araştırmak, yeni şeyler öğrenmek ve kendimi geliştirmek için kullanıyorum." dedi.



Alsan, yarışmaya hazırlanırken özel bir program uygulamadığını, okulda ve bilim sanat merkezinde öğrendiği bilgileri günlük yaşamında geliştirmeye çalıştığını ifade etti.



Boş zamanlarında maket ve model tasarımlarıyla ilgilendiğini dile getiren Alsan, bilim, teknik ve mekanik konularındaki kitapları okumayı sevdiğini belirtti.



Gelecekte pilot ve mühendis olmayı hedeflediğini aktaran Alsan, yaşıtlarına da sosyal medya yerine hobilerine yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.



"Ekranı üretken amaçlarla kullanıyor"



Baba Murat Alsan da oğullarının teknolojiyle kontrollü bir ilişki kurduğunu söyledi.



Kerem’in ekranı daha çok araştırma, tasarım ve öğrenme amacıyla kullandığını ifade eden Alsan, "Kerem için ekran süresi sadece vakit geçirmek anlamına gelmiyor. Ekranı bilinçli ve üretken bir şekilde kullanmayı tercih ediyor. Sosyal medya kullanımını sınırlıyor ancak araştırma ve tasarım konusunda kendisini geliştirmesine destek oluyoruz." diye konuştu.

