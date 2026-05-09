        Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Tekirdağ'a ulaştı

        Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Tekirdağ'a ulaştı

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evden, 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, Tekirdağ'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 14:59 Güncelleme:
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınarak Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, Malkara'ya ulaştırıldı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne Temsilcisi Utku Zorlutuna, İpsala'dan devraldıkları "Ata toprağı"nı, Tekirdağ Temsilcisi Yavuz Limon'a teslim etti.

        Malkara'dan yola çıkan bisikletçiler il merkezine ulaştı.

        Grup Gençlik Merkezi önünde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Arzu Yiğit ve Süleymanpaşa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Mutlu tarafından karşılandı.

        Tekirdağ Temsilcisi Yavuz Limon, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletçilerin çok anlamlı bir etkinlik için pedal çevirdiklerini söyledi.

        İstanbul sınırına kadar toprağı taşıyacaklarını aktaran Limon, bu anlamlı etkinliğin içinde olmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

        Yiğit de sporcuların çok güzel bir faaliyette bulunduğunu belirterek katılan bisikletçileri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

