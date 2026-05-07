Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertem Tekirdağ'da kariyer fuarında konuştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertem Tekirdağ'da kariyer fuarında konuştu:

        Tekirdağ'da iki gün sürecek "Trakya Kariyer Fuarı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 13:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertem Tekirdağ'da kariyer fuarında konuştu:

        Tekirdağ'da iki gün sürecek "Trakya Kariyer Fuarı" başladı.

        Türkiye İş Kurumu koordinasyonunda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen fuarın açılış programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programda, NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı korosu müzik dinletisi sundu.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, konuşmasında fuarın kamu kurumları, ulusal ve uluslararası firmalar ile sektör temsilcilerini bölge üniversitelerinin öğrencileriyle buluşturduğunu söyledi.

        Tekirdağ'ın önemli bir sanayi ve tarım kenti olduğunu belirten Ertem, İŞKUR aracılığıyla 8,5 milyon vatandaşa meslek edinme ve kariyer planlaması konusunda destek sağlandığını ifade etti.

        Ertem, 115 üniversitenin kariyer fuarlarına destek verdiklerini aktararak, "Bu yıl Bursa ve Malatya'da da fuarlar yaparak bu yılki etkinliklerimizi kapatmış olacağız." dedi.

        Fuarın bölge açısından önemine dikkati çeken Ertem, 113 kurum ve kuruluşun katılım sağladığı etkinliğin gençler için önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

        Gençlerin sürekli kendilerini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Ertem, "Teknoloji bizlere bambaşka bir alan, bambaşka bir meslek, bambaşka kariyer imkanları sunabiliyor o nedenle hep teyakkuzda olmalıyız hep yeni teknolojinin yeni alanlarına açık olmalıyız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak da bizler bu gençliğin üretim çağı vizyonuyla gençlerimizi buna adapte etmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

        İstihdamın artırılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Ertem, özellikle genç işsizlik oranını düşürmek için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

        Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 8,1 seviyesine gerilediğini aktaran Ertem, genç işsizlik oranının ise yüzde 15 seviyelerinde bulunduğunu söyledi.

        Ertem, "Genç işsizlik seviyesini yüzde 11,5 seviyesine çekmek için bir gayretimiz var. Kariyer fuarlarıyla gençlerimizi işe yönlendirme konusunda önemli bir adım attığımıza inanıyorum. 2030 vizyonuna da ulaşacağımıza inanıyorum. Gençliğimize ve genç istihdamına önem verdiğimizi ifade etmek için şu rakamı paylaşmak istiyorum. Son 3 yıllık periyot içerisinde 3 milyon gencimize ulaşarak istihdam imkanı verme ve 450 milyar lira gibi bir bütçeyi buna ayırmış vaziyetteyiz. Umuyorum ki bunun yasalaşma süreci Meclis'ten geçtikten sonra bununla alakalı olarak gençlerimiz daha istihdam imkanına kavuşacaklardır." diye konuştu.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de fuarın hem sanayiciler hem de öğrenciler için fırsat olduğunu dile getirdi.

        Fuarın mezun olacak olan gençlerin ayağına firmaları getirdiğini aktaran Soytürk, "Nitelikli iş gücü arayan sanayiciler için de fuar önemli. Tekirdağ için sanayi önemli bir sektör. İhracatta Tekirdağ ülkede beşinci sırada. 3 bin 480 tane tescilli firmamız var. 198 bin kişi buralarda çalışıyor."

        Soytürk, fuarın hazırlanmasında emeği olanlara ve katılımcı firmalara teşekkür etti.

        NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de fuarın bölgenin istihdam ve kariyer vizyonuna katkı sağlayacağını söyledi.

        Fuarın gençler için yeni fırsatlar oluşturacağını aktaran Şahin, iki gün boyunca binlerce kişiyi ağırlayacaklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri katılımcı firmalara ve destekçilere plaket verdi, ardından katılımcılar stantları ziyaret etti.

        Fuar, bugün ve yarın düzenlenecek panellerin ardından sona erecek.

        Programa Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, kurum müdürler, akademisyenler, sanayiciler, oda başkanları ve öğrenciler katıldı.





















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!

        Benzer Haberler

        Başkan Yüceer, Süleymanpaşa ve Saray'da vatandaşların taleplerini dinledi
        Başkan Yüceer, Süleymanpaşa ve Saray'da vatandaşların taleplerini dinledi
        Tekirdağ'da tıbbi cihaz üreten firmalar teşvik toplantısında bir araya geld...
        Tekirdağ'da tıbbi cihaz üreten firmalar teşvik toplantısında bir araya geld...
        Tekirdağ'da yem üreticilerine eş zamanlı denetim
        Tekirdağ'da yem üreticilerine eş zamanlı denetim
        Tekirdağ'da 1,5 ton iç yağ ve 140 kokoreç imha edildi
        Tekirdağ'da 1,5 ton iç yağ ve 140 kokoreç imha edildi
        Yatırım fırsatları, sağlanan destekler ve teşvik mekanizmaları anlatıldı Çe...
        Yatırım fırsatları, sağlanan destekler ve teşvik mekanizmaları anlatıldı Çe...
        Akaryakıt istasyonunda lastik şişirirken alev alan araca çalışanlar müdahal...
        Akaryakıt istasyonunda lastik şişirirken alev alan araca çalışanlar müdahal...